Beskedet: Caicedo stängs inte av under VM

Moisés Caicedo kommer att finnas tillgänglig för Ecuadors herrlandslag i fotboll när VM inleds.

FIFA har beslutat att mittfältaren inte stängs av under mästerskapet.

Det har länge rått osäkerhet kring Moisés Caicedos medverkan i Ecuadors VM-start efter det röda kort han drog på sig i den avslutande kvalmatchen mot Argentina i september förra året.

I vanliga fall hade utvisningen inneburit att Chelsea-stjärnan missade öppningsmatchen i världsmästerskapet. Nu står det dock klart att så inte blir fallet.

Fifa har enligt uppgifter valt att inte låta avstängningen från kvalspelet följa med in i VM-turneringen. I stället väntas Caicedo avtjäna straffet efter mästerskapet.

Beslutet innebär att Ecuador får tillgång till en av sina största nyckelspelare redan från start.

Ecuador kliver in i VM den 14 juni mot Elfenbenskusten i Philadelphia.

I gruppen väntar även Curaçao och Tyskland.