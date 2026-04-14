Beskedet: City-stjärnan missar VM-kvalet
Kerstin Casparij missar VM-kvalet mot Frankrike.
City-stjärnan är skadad och har åkt hem till England.
Nederländerna ska under tisdagen möta Frankrike i VM-kvalet. Två av världens bästa nationer ställs mot varandra i kampen om en plats i VM i Brasilien 2027.
Då åker Nederländerna på ett bakslag. Försvaren Kerstin Casparij, som gör succé i Manchester City, lämnar landslagets läger på grund av att hon är otillgänglig.
Högerbacken står noterad för tre mål och sju assister på 19 matcher i WSL. Hon har även 52 landskamper i ryggsäcken.
