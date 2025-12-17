Beskedet: Fifa höjer prispengarna i VM med 50 procent

VM 2026 är av stor vikt för de deltagande nationerna.

Nu höjs värdet ytterligare – då Fifa har valt att höja prispengarna med hela 50 procent.

Foto: Alamy

Det återstår ett drygt halvår innan premiären av VM i Nordamerika går av stapeln.

Inför detta har Fifa valt att höja prispengarna, med 50 procent. Detta var någonting Fifas exekutiva styrelse röstade igenom inför lottningen i Washington DC.

Den totala prissumman för mästerskapet nästa år kommer att vara 655 miljoner dollar, eller drygt 6 miljarder kronor. Det är omkring 2 miljarder mer än prispengarna i Qatar-VM 2022.

Fifa låter även meddela att prispengarna fördelas följande mellan de 48 deltagande landslagen:

Plats 1: 50 miljoner dollar (466,4 miljoner kronor)

Plats 2: 33 miljoner dollar (307,9 miljoner kronor)

Plats 3: 29 miljoner dollar (270,5 miljoner kronor)

Plats 4: 27 miljoner dollar (251,9 miljoner kronor)

Plats 5-8: 19 miljoner dollar (177,3 miljoner kronor)

Plats 9-16: 15 miljoner dollar (139,9 miljoner kronor)

Plats 17-32: 11 miljoner dollar (102,6 miljoner kronor)

Plats 32-48: 9 miljoner dollar (84 miljoner kronor)

Bortsett prispengarna kommer varje nation att tilldelas 1,5 miljoner dollar, eller 14 miljoner kronor, i förberedelsekostnader. Således kommer varje deltagande nation att tjäna minst 10,5 miljoner dollar, eller 98 miljoner kronor, under nästa års VM.