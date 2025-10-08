Beskedet: Harry Kane missar Wales-matchen

Harry Kane kommer inte att spela Englands match mot Wales.

Det bekräftar förbundskaptenen Thomas Tuchel under onsdagen.

– Det är för smärtsamt för honom, säger tysken enligt BBC.

Foto: Alamy

Den engelske anfallaren Harry Kane, 32, missar träningslandskampen mot Wales. Detta efter att ha åkt på en smäll mot foten i Bayern Münchens match mot Eintracht Frankfurt.

Harry Kane anslöt trots allt till Englands samling – men kommer nu att missa matchen mot Wales.

– Harry kommer att missa matchen. Han fick en smäll i den senaste matchen och det är för smärtsamt för honom att sparka bollen och för riskabelt, säger förbundskaptenen Thomas Tuchel enligt BBC.

Positivare besked är att Kane uppges vara redo inför VM-kvalmatchen mot Lettland på tisdag.

– Vi är övertygade om att han kommer att vara redo för Lettland, menar Tuchel.