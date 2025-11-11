Beskedet: Hugo Larsson lämnar landslagssamlingen

Hugo Larsson lämnar Sveriges landslagssamling.

Det meddelar det Svenska Fotbollförbundet.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson lämnar Sveriges landslagssamling inför VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien.

Anledningen är att mittfältaren har åkt på en skada och kommer därför inte vara tillgänglig i Blågults kommande matcher.

Det var under landslagets tisdagsträning som Larsson till synes såg ut att ha sträckt sig. Svensken blev sedan sittandes i gräset innan han fick lämna träningen.

”Enligt den efterföljande medicinska bedömningen kommer mittfältaren inte att kunna vara tillgänglig för varken lördagens match mot Schweiz eller tisdagens möte med Slovenien och kommer därför att lämna samlingen för att fortsätta sin rehabilitering i sin klubbmiljö.”, skriver SvFF.

Förbundskaptenen Graham Potter väljer i sin tur att inte kalla in en ersättare.

Sveriges VM-kvalmatcher mot Schweiz och Slovenien spelas den 15 samt 19 november.