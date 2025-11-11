Oroande bilder: Här tvingas Hugo Larsson bryta

Hugo Larsson, 21, tvingades bryta träningen med landslaget.

Mittfältaren gick av med en befarad skada.

Foto: Bildbyrån

Det var under det svenska landslagets tisdagsträning inför VM-kvalmatchen borta mot Schweiz som olyckan var framme för mittfältaren Hugo Larsson. Enligt uppgifter på plats på landslagets läger i Marbella i Spanien satte sig 21-åringen ned i gräset efter att till synes ha sträckt sig på träningen.

Larsson förblev sittandes och fick vård innan han lämnade ”Blågults” träning. Det är oklart hur allvarlig skadan är.

Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november.

