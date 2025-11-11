Oroande bilder: Här tvingas Hugo Larsson bryta
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Hugo Larsson, 21, tvingades bryta träningen med landslaget.
Mittfältaren gick av med en befarad skada.
Det var under det svenska landslagets tisdagsträning inför VM-kvalmatchen borta mot Schweiz som olyckan var framme för mittfältaren Hugo Larsson. Enligt uppgifter på plats på landslagets läger i Marbella i Spanien satte sig 21-åringen ned i gräset efter att till synes ha sträckt sig på träningen.
Larsson förblev sittandes och fick vård innan han lämnade ”Blågults” träning. Det är oklart hur allvarlig skadan är.
Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november.
Landslagstruppen:
- Viktor Johansson
- Kristoffer Nordfeldt
- Noel Törnqvist
- Jacob Widell Zetterström
- Gabriel Gudmundsson
- Isak Hien
- Emil Holm
- Gustaf Lagerbielke
- Victor Nilsson Lindelöf
- Ken Sema
- Carl Starfelt
- Daniel Svensson
- Taha Ali
- Yasin Ayari
- Rooney Barghji
- Lucas Bergvall
- Alexander Bernhardsson
- Anthony Elanga
- Alexander Isak
- Jesper Karlström
- Hugo Larsson
- Isac Lidberg
- Gustav Lundgren
- Benjamin Nygren
- Mattias Svanberg
- Besfort Zeneli
Den här artikeln handlar om: