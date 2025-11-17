Beskedet: ”Jag känner mig redo”

SOLNA. Han kom inte till spel mot Schweiz i lördags.

Men inför mötet med Slovenien ger kapten Victor Nilsson Lindelöf grönt ljus.

– Jag känner mig redo om han (Graham Potter) väljer att starta mig.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget spelar en betydelselös VM-kvalmatch hemma mot Slovenien i morgon, detta då laget föll borta mot Schweiz för två dagar sedan och i stället får Graham Potters landslag sikta in sig på playoff i mars.

Då riskerar hela nio spelare att vara avstängda, detta vid gult kort mot slovenerna. Det rör sig om Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Alexander Bernhardsson, Emil Krafth, Alexander Isak, Emil Forsberg, Viktor Johansson, Yasin Ayari och Jesper Karlström.

Potter känner till problematiken inför uttagningen av elvan i morgon.

– Det är något som vi absolut måste fundera på, vi måste ta ett beslut. Matchen i mars är viktig men vi ska också avsluta på ett bra sätt nu. Vi vill vinna matchen och med den mentaliteten kan man få ett gult kort, så jag måste ta ett beslut, säger Potter på presskonferensen.

Därför vilade Nilsson Lindelöf: ”Bäst att inte ta någon chansning”

På podiet hade nya förbundskaptenen med sig ordinarie kapten Victor Nilsson Lindelöf till skillnad från matchen mot Schweiz då Nilsson Lindelöf inte ansågs tillgänglig på grund av känning. När han nu var tillbaka på podiet i stället för vikarierande kapten Isak Hien vittnar det mesta om att Aston Villa-backen kommer finnas med från start mot Slovenien.

– Det har varit en bra vecka, kroppen känns bra. Jag fick en känning på träningen inför Schweiz där vi diskuterade och kom fram till att det var bäst att inte ta någon chansning, säger Nilsson Lindelöf och fortsätter:

– Men ja, kroppen har återhämtat sig bra och jag känner mig redo om han (Potter) väljer att starta mig.