Beskedet kring Mbappé: ”Han har ett litet problem”

Frankrike ska spela VM-kval.

Då råder det frågetecken kring stjärnan Kylian Mbappé.

– Vi tar oss tid att utvärdera saker och ting, säger förbundskaptenen Didier Deschamps enligt RMC Sport.

Foto: Alamy

Klubblagsspelet tar en paus när det ska spelas VM-kval de kommande dagarna. För Frankrike väntar en match hemma mot Azerbaijan.

Inför matchen har det varit oklart kring stjärnan Kylian Mbappé. Fransmannen ådrog sig en smärre stukning i fotleden i Real Madrids match mot Villareal i lördags. Mbappé tvingades till byte i den 81:a minuten.

Nu ger förbundskaptenen Didier Deschamps en uppdatering på 26-åringens status.

– Jag har pratat med honom. Han är här – han har ett litet problem, men inget som skulle hindra honom från att komma. Vi tar oss tid att utvärdera saker och ting med den medicinska personalen och sedan se hur det utvecklas, säger Deschamps enligt RMC Sport.

Mbappé står noterad för nio mål och två assist på åtta matcher i La Liga den här säsongen.

VM-kvalmatchen mellan Frankrike och Azerbaijan spelas den 10 oktober.