Beskedet kring sin framtid i Blågult: ”Vem vet…”

Graham Potter skrev i höstas på ett korttidskontrakt med det svenska landslaget över VM-kvalet och ett eventuellt VM-slutspel.

Under torsdagskvällen kommenterar engelsmannen sin framtid och en eventuell förlängning.

– Jag stänger ingen dörr, säger han på en pressträff.

Foto: Bildbyrån

Efter sparkningen av Jon Dahl Tomasson i höstas agerade SvFF genom att plocka in Graham Potter som ny förbundskapten.

Engelsmannen, med Premier League-uppdrag i Brighton, Chelsea och West Ham på meritlistan, skrev på ett korttidskontrakt över VM-kvalet.

Skulle Sverige ta sig till VM, vilket står klart om en dryg månad, ja då fortsätter Potters kontrakt över själva mästerskapet i sommar.

Under torsdagskvällen lottades Sveriges Nations League-motstånd i B-divisionen som går av stapeln i höst. Då har Potters kontrakt löpt ut.

Frågan är om engelsmannen är intresserad av att fortsätta i Blågult även när nuvarande avtal löper ut?

– Jag har en väldigt bra relation med det svenska fotbollförbundet, jag har fått ett väldigt bra stöd från dem. Jag är öppen för allt, jag stänger ingen dörr, säger Potter som dock inte vill rikta för mycket fokus på sig själv inför VM-playoffet mot Ukraina i slutet av mars.

– Det viktiga är att vi fokuserar på den matchen, det är det viktigaste för mig.

Kommenterar Nations League-motståndet: ”Väldigt tuffa lag”

På frågan om han själv tror att han är kvar när Nations League kickar i gång till hösten svarar han svävande.

– Vi får se. Det här är fotboll, vem vet…

Själva Nations League-lottningen då? Sverige lottades under torsdagskvällen in i samma grupp som Bosnien, Polen och Rumänien.

– Just nu har jag bara fokus på VM-playoffet, men det kommer bli spännande matcher i september. Vi möter då väldigt tuffa lag. Bosnien, Polen och Rumänien är alla bra fotbollslag från bra fotbollsländer, avslutar Potter.