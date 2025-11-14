Beskedet: Mbappé lämnar landslagsamlingen

Kylian Mbappé lämnar Frankrikes landslagssamling.

Anledningen är en inflammation i höger fotled.

Foto: Bildbyrån

I går vann Frankrike mot Ukraina och kvalade in till VM. I samma vetva gjorde Mbappé två mål och nådde därmed upp till 400 mål i karriären.

Nu kommer det franska fotbollförbundet med ett tufft besked. Real Madrid-stjärnan är tvungen att lämna landslagssamlingen på grund av en inflammation i höger fotled. Han återvänder nu till Madrid.

Mbappé missar därmed Frankrikes betydelselösa match mot Azerbajdzjan.