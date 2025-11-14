Beskedet: Nilsson Lindelöf missar ödesmatchen

Sverige ställs mot Schweiz under lördagen.

Då missar Victor Nilsson Lindelöf matchen.

– Bättre för honom att han inte spelar i morgon, säger förbundskaptenen Graham Potter under presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget ställs mot Schweiz i en ödesmatch för att ha chansen till att nå VM utan ett playoff.

Under fredagen kom beskedet att Sveriges kapten Victor Nilsson Lindelöf tränade vid sidan på grund av en känning. Då stod det klart att Isak Hien bär kaptensbindeln i stället.

Senare under kvällen bekräftade förbundskaptenen Graham Potter att Nilsson Lindelöf missar matchen mot Schweiz.

– Han är inte skadad. Han hade en liten känning i går, så vi bestämde att det är bättre för honom att han inte spelar i morgon, säger han under presskonferensen.

Sveriges match mot Schweiz startar 20.45 på lördag.