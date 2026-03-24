Beskedet: Nordfeldt står i mål mot Ukraina

Kristoffer Nordfeldt fick äran.

Han kommer stå i mål för Sverige mot Ukraina.



Foto: Bildbyrån



Graham Potter har gjort sitt målvaktsval inför kommande landskamp. Det har landat på AIK-keepern Kristoffer Nordfelt.

– Kristoffer har en gedigen erfarenhet och varit en betydelsefull del av landslaget under många år. Han är redo för och ser fram emot uppgiften, säger Potter enligt flera medier.

Blågult saknar Jacob Widell Zetterström, Robin Olsen samt Viktor Johansson. Potter gör nu ett oväntat val och väljer den 36-åriga målvakten som till vardags spelar i allsvenskan.

Matchen mot Ukraina spelas på torsdag kl 20:45.