Beskedet: Norska stjärnan spelar inte mot Sverige

Den första juni ställs Norge mot Sverige i en träningslandskamp.

Då kommer inte Arsenal-stjärnan Martin Ødegaard att medverka.

Det berättar förbundskapten Ståle Solbakken för VG.

I går tog sig Arsenal till final av Champions League efter att ha besegrat Atletico Madrid hemma på Emirates.

Finalen spelas den 30 maj på Puskás Aréna i Budapest där ”The Gunners” kommer att möta vinnaren av kvällens match mellan Paris Saint-Germain och Bayern München.

Två dagar efter CL-finalen kommer det norska herrlandslaget att möta det svenska i en träningslandskamp inför sommarens VM.

Då kommer inte Arsenal-kaptenen Martin Ødegaard att medverka. Det berättar förbundskapten Ståle Solbakken för norska VG.

– Han har haft nog med semester, säger Solbakken med glimten i ögat.

Kring norrmannens status inför sommarens mästerskap säger Solbakken:

– Om han kan hålla sig skadefri inför VM tror jag att det åtminstone kan vara en fysisk fördel med att han spelar matcher under en månad nu innan VM-genrepet mot Marocko.

I Norges VM-grupp ställs man mot Irak, Senegal och Frankrike.