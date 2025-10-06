Beskedet: Simon Sohm missar mötet med Blågult

Schweiz har åkt på en tuff skadesmäll.

Simon Sohm kommer inte att komma till spel under landslagssamlingen.

Mittfältaren missar således fredagens möte med Sverige.

Foto: Alamy

På fredag smäller det på Strawberry arena.

Efter mardrömsstarten på VM-kvalet så ska Sverige försöka studsa tillbaka och först ut för Blågult är gruppledarna Schweiz.

Inför mötet så meddelas nu ett tungt avbräck för Schweiz.

Fiorentina-mittfältaren Simon Sohm har åkt på en skada och kommer därför inte att komma till spel under landslagssamlingen.

Detta meddelar Schweiz denna måndag och i skrivande stund så har ingen ersättare kallats in.

Mötet mellan Sverige och Schweiz går av stapeln på fredag med avsparkstid 20:45.