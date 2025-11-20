Blågult glädjebesked – Ukraina-duo avstängd

Sverige ställs mot Ukraina i VM-playoff.

Då saknas Ruslan Malinovskij och Yukhym Konoplya för Ukraina.

Duon är avstängd.

Foto: Alamy

Under torsdagen stod det klart att Sverige ställs mot Ukraina i semifinal i VM-playoff.

I mötet kommer Ukraina att behöva klara sig utan två startspelare.

Ruslan Malinovskij och Yukhym Konoplya är båda avstängda efter att ha varnats i Ukrainas senaste match mot Island.

Malinovskij till hör Genoa och står noterad för 69 landskamper och Sjachtar Donetsks Konoplya har gjort 26 landskamper.

Ukraina mot Sverige spelas den 26 mars. Vinnaren i mötet ställs mot Polen eller Albanien i playoff-final.