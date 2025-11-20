Klart: Här är Sveriges playoff-motstånd till VM 2026
Sverige är ett playoff från VM 2026.
Nu står det klart att det blir Ukraina i semifinalen.
Vid avancemang till final kommer man att ställas mot Polen eller Albanien.
I dag, torsdag, lottades semifinalerna i playoff till VM 2026. Sverige, som floppade i VM-kvalet och slutade sist i gruppen, fick en playoff-plats tack vare Nations League-gruppsegern tidigare i år.
Nu står det klart att ”Blågult” lottas mot Ukraina i playoff som spelas i vår.
Semifinalen kommer att spelas den 26:e och finalen den 30:e mars nästa år. Sverige spelar borta i semifinalen. I det fall att Sverige tar sig till final kommer man att spela på hemmaplan mot vinnaren i matchen mellan Polen och Albanien.
Sveriges potentiella motståndare
- Italien (12:a på världsrankningen)
- Danmark (21:a på världsrakningen)
- Turkiet (25:a på världsrakningen)
- Ukraina (28:a på världsrakningen)
Resten av play off-kvalet ser ut som följer:
Pott A:
Italien mot Nordirland
Wales mot Bosnien och Hercegovina
Pott B:
Ukraina mot Sverige
Polen mot Albanien
Pott C:
Turkiet mot Rumänien
Slovakien mot Kosovo
Pott D:
Danmark mot Nordmakedonien
Tjeckien mot Irland
