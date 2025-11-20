Klart: Här är Sveriges playoff-motstånd till VM 2026

Sverige är ett playoff från VM 2026.

Nu står det klart att det blir Ukraina i semifinalen.

Vid avancemang till final kommer man att ställas mot Polen eller Albanien.



Foto: Bildbyrån

I dag, torsdag, lottades semifinalerna i playoff till VM 2026. Sverige, som floppade i VM-kvalet och slutade sist i gruppen, fick en playoff-plats tack vare Nations League-gruppsegern tidigare i år.

Nu står det klart att ”Blågult” lottas mot Ukraina i playoff som spelas i vår.

Semifinalen kommer att spelas den 26:e och finalen den 30:e mars nästa år. Sverige spelar borta i semifinalen. I det fall att Sverige tar sig till final kommer man att spela på hemmaplan mot vinnaren i matchen mellan Polen och Albanien.

Sveriges potentiella motståndare

Italien (12:a på världsrankningen)

Danmark (21:a på världsrakningen)

Turkiet (25:a på världsrakningen)

Ukraina (28:a på världsrakningen)

Resten av play off-kvalet ser ut som följer:

Pott A:

Italien mot Nordirland

Wales mot Bosnien och Hercegovina

Pott B:

Ukraina mot Sverige

Polen mot Albanien

Pott C:

Turkiet mot Rumänien

Slovakien mot Kosovo



Pott D:

Danmark mot Nordmakedonien

Tjeckien mot Irland