Bojan Djordjic klar för SVT – blir expert under VM

Bojan Djordic, Behrang Safari och Olof Mellberg.

Samtliga kommer agera experter för SVT:s räkning under sommaren VM.

Om drygt en och en halvt månad drar fotbolls-VM igång i Nordamerika. Inför turneringen har SVT förstärkt sin trupp med tre namnstarka profiler.

Kanalen meddelar att Olof Mellberg, som själv spelat två VM-slutspel för Sverige, kommer agera expertkommentator på plats i Nordamerika. Samtidigt kommer Bojan Djordjic och Behrang Safari bevaka mästerskapet från SVT:s VM-studio.

– Låneavtalet är påskrivet och klart. Jag kommer att vara en del av VM-sommaren. Jag har punktmarkerat landslaget i så många år och nu får jag uppleva en VM-sommar tillsammans med er, säger Bojan Djordjic till SVT.

Bojan Djordjic har varit expertkommentar för Viaplay i många år. Olof Mellberg och Behrang Safari har både erfarenhet från TV4, Safari har även agerat expert på Disney.

SVT meddelat även att Glenn Strömberg kommer återvända som expert under VM-slutspelet. Strömberg kommer därmed göra sitt åttonde VM som expert.

– Vi hade redan innan ett starkt expertgäng men med våra tre nyförvärv Olof Mellberg, Bojan Djordjic och Behrang Safari vässar vi bevakningen ytterligare med extra internationell erfarenhet, tränarperspektivet och färgstark analys. Det är bara att gratulera våra tittare, säger Marcus Törngren, evenemangschef på SVT Sport.

VM-slutspelet i USA, Kanada och Mexiko drar igång den 11 juni.