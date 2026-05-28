Osannolika sagan: Matchhjälten var klar för flytt i januari

I går avgjorde han Conference League-finalen.

Men i januari var Jean-Philippe Mateta ytterst nära en flytt bort från Crystal Palace.

Det var tidigt i den andra halvleken av den historiska Conference League-finalen som den franska succéanfallaren Jean-Philippe Mateta, 28, klev fram för sitt Crystal Palace. Strikern satte dit ledningsmålet mot Rayo Vallecano och målet som betydde att London-klubben tog hem finalen och sin första europeiska titel någonsin.

– Jag känner mig fantastisk! Jag känner mig fantastisk! Vi gjorde det! Första gången i Europa och vi gjorde det. Nu vill jag bara fira, sa han efter matchen enligt Goal.

Men historien hade kunnat se helt annorlunda ut.

Nära att lämna i vintras

I vintras var Mateta nämligen på väg bort från Crystal Palace. Enligt uppgifter ville han lämna klubben för att testa på ett nytt äventyr relativt sent i karriären, och en flytt var inte långt bort.

På januarifönstrets sista dag var en affär med italienska Milan helt klar och en flytt värd omkring 30 miljoner euro var bara en tidsfråga. Sedan satte en knäskada stopp för drömflytten.

Mateta klarade inte den obligatoriska läkarundersökningen med Milan och fick i stället stanna kvar i Crystal Palace.

– Det var inte lätt. Det krävdes mycket arbete. Jag arbetade med fantastiska människor som hjälpte mig. Man måste bara tro på sig själv, sa Jean-Philippe Mateta enligt The Standard tidigare i veckan.