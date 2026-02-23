Bomben: Tvingas lämna kort före VM

Han skrev historia genom att ta västindiska paradisön Curaçao till sitt första VM någonsin.

Men väl i mästerskapet kommer Dick Advocaat inte finnas med.

Han lämnar nu sitt uppdrag av familjeskäl.

Foto: Bildbyrån

För 32 år sedan ledde Dick Advocaat sitt Nederländerna till kvartsfinal i VM.

Nu var tanken att han skulle återvända till Nordamerika för ett nytt världsmästerskap, detta efter att mot alla odds tagit lilla Curaçao till landets första VM någonsin.

Men nu kommer beskedet att 78-åringen hoppar av sitt uppdrag, inte ens fyra månader till premiärmatchen mot Tyskland i Houston.

Skälet till att han tvingas lämna sitt jobb för den västindiska paradisön beror på tränarens dotter som har hälsoproblem.

– Familjen kommer före fotboll. Det här är därför ett naturligt beslut, men det förändrar inte det faktum att jag kommer sakna Curaçao, människorna där och mina kollegor väldigt mycket, säger Advocaat enligt ESPN.

Nederländaren ersätts av landsmannen Fred Rutten, med tränaruppdrag för PSV Eindhoven, Twente och Feyenoord på meritlistan.

Förutom Tyskland ställs Curaçao mot Ecuador och Elfenbenskusten i sin VM-grupp där nationen med inte ens 200 000 invånare ses som slagpåse på förhand.