Brittisk press: Bergvalls reaktion på nya skadan
Lucas Bergvall är skadad – igen.
Enligt Fotbollskanalen kommer mittfältaren missa Sveriges VM-playoff.
Nu kommer brittisk media med uppgifter om Bergvalls reaktion på skadan.
Precis som hela Tottenham Hotspur har den svenska mittfältaren Lucas Bergvall dragits med stora skadeproblem under säsongen, och i tisdagens Champions League-match mot Borussia Dortmund var olyckan framme igen.
19-åringen kunde starta CL-mötet efter två raka matcher utanför startelvan men efter 62 minuter tvingades Bergvall utgå skadad.
Enligt Fotbollskanalen väntas mittfältaren bli borta i två till tre månader och ser därmed ut att missa det svenska landslagets playoff-match till VM mot Ukraina den 26 mars. Uppgifterna kommer efter att även Dejan Kulusevski, Viktor Johansson och Alexander Isak har rapporterats missa playoff-semifinalen.
Grinade illa
Enligt engelska Fotboll London mötte Bergvall pressen på vägen ut från omklädningsrummet efter Champions League-matchen mot Dortmund i tisdags. Den svenske mittfältaren fick frågan om hur det var med honom efter den nya skadesmällen, men ska ha vägrat svara på frågan.
I stället ska Bergvall ha grinat illa och gjort en vickande gest med handen.
Tottenham Hotspur har ännu inte kommunicerat hur det står till med Lucas Bergvall.
