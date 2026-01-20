TV: Spurs slog Dortmund – när Daniel Svensson såg rött

Kvällens svenskmöte i Champions League blev en dyster historia för framförallt Daniel Svensson.

Försvararen blev utvisad i den första halvleken mot Tottenham.

Samtidigt tvingades Lucas Bergvall bryta i den andra halvleken efter att ha fått behandling.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur tog emot Borussia Dortmund i Champions League denna tisdagskväll och det blev ingen rolig kväll för framförallt Daniel Svensson.

Svensken blev nämligen utvisad i mitten av den första halvleken. Glenn Nyberg valde första att varna svensken, men efter en VAR-granskning ändrade han sig och svensken blev utvisad.

Strax före målet hade Tottenham tagit ledningen genom Cristian Romero och strax efter målet utökades ledningen genom Dominic Solanke.

I den andra halvleken försökte Dortmund att komma tillbaka och tyskarna skapade ett par farliga lägen, men några fler mål bjöds det inte på.

Däremot kom ny skadeoro kring Lucas Bergvall.

Svensken startade för Tottenham, men efter dryga timmens spel satte han sig i gräset och behövde få behandling. Svensken försökte spela vidare, men efter ett par minuter byttes han ut.

Huruvida det rör sig om en ny skada på Bergvall återstår att se.

Kvällens seger var Tottenhams första för 2026.