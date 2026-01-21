Uppgifter: Bergvall missar Sveriges VM-playoff

Lucas Bergvall har dragit på sig en skada.

Den kan, enligt Fotbollskanalen, göra att mittfältaren missar Sveriges VM-playoff.

Detta då han uppges bli borta i mellan två och tre månader.

Foto: Alamy

Det återstår två månader fram till det att Sverige ska spela VM-playoff mot Ukraina. Vid avancemang från semifinalen väntar vinnaren i matchen mellan Polen och Albanien.

Nu ser man dock ut att få klara sig utan en av sina mer framstående spelare i Premier League. Detta i form av Tottenham Hotspurs Lucas Bergvall som, enligt uppgifter från Fotbollskanalen, bedöms bli borta mellan två och tre månader på grund av sin skada.

Det var i Spurs match mot Bournemouth som Bergvall drog på sig en första skada, för att sedan åka på en ny mot Borussia Dortmund under gårdagen.

Utöver Lucas Bergvall ser även Dejan Kulusevski, Viktor Johansson och Alexander Isak ut att missa Sveriges viktiga play off i mars.