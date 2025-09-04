Cash räddade poäng för Polen – med drömmål

Nederländerna tog emot Polen i VM-kvalet.

Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av Matty Cash.

Foto: Alamy

VM-kvalet har dragit i gång. I grupp G tog Nederländerna emot Polen.

Matchen inleddes till fördel för hemmanationen. Efter 28:e spelade minuter tilldelades Nederländerna en hörna som Memphis Depay slog och hittade Denzel Dumfries panna som stångade in ledningsmålet.

I halvtid gick Nederländerna ut med en uddamålsledning.

Matchen såg länge ut att sluta i tre poäng hör hemmanationen men i den 80:e minuten räddade polens Matty Cash poäng. Högerbacken slog till med ett distansskott som hittade in i krysset i den 80:e minuten.

I grupp G spelade även Litauen mot Malta, som också slutade 1–1.