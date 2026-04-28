PSG stora favoriter – väntas säkra andra raka finalplatsen

I fjol vann Paris Saint-Germain Champions League.

I år förväntas man ta sig till sin andra raka final.

Detta då man är favoriter i mötet med Bayern München.

I åttondelsfinalen av Champions League gjorde Paris Saint-Germain slarvsylta mot Chelsea och vann med hela 8-2 över två möten.

I kvartsfinalen ställdes Ligue 1-laget mot fjolårets Premier League-mästare Liverpool – där man gjorde fyra mål och höll tätt bakåt.

Således har det franska huvudstadslaget tagit sig till semifinalen av världens bästa klubblagsturnering, för andra året i följd. Där ställs man mot Bundesliga-vinnarna Bayern München.

I dag, tisdag, spelas den första av två semifinaler. Matchen spelas på Parc Des Princes och har avspark klockan 21.00.

Lyssnar man till statistiktjänsten BETSiE, som har simulerat dagens match 20 000 gånger, ser PSG ut att gå vinnande ur tillställningen. Detta då man ges 49,9 procent chans att vinna matchen, samtidigt som Bayern München väntas vinna till 28,9 procent. Krysset landar således på 21,2 procent.

Ser man till de två klubbarnas chanser att ta sig vidare till final ges Paris-laget 65,8 procent chans att ta säkra en finalplats. Bayern Münchens chanser att bli en av Europas två bästa klubbar är således 34,2 procent.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Champions League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.

