Chankos utspel kring landslaget: ”Inte i närheten av Besara”
Under onsdagen tar Graham Potter ut sin trupp till VM-playoffet mot Ukraina.
Många vill se Nahir Besara bli uttagen, inte minst Louay Chanko.
– Tekniken, bolltryggheten… de andra centrala mittfältarna i Sverige är inte i närheten av Besara där, säger den förre SM-guldvinnaren till FotbollDirekt.
Själv var han en finlirare och maskin i ett.
Louay Chanko var ytteranfallaren i Djurgården som sedermera blev en tvåvägsspelande central fältare i Hammarby.
Däremellan vann han SM-guld med Malmö FF – något han även lyckades med i Djurgården där han efter dubbeln med Dif 2002 (avgjorde cupfinalen i Golden goal mot AIK på Råsunda) lämnade för just MFF.
Chanko har svårt att välja vilken av de tre svenska bjässarna som är ”hans” klubb, men när det kommer till dagens spelare finns det en som sticker ut.
