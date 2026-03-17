Chankos utspel kring landslaget: ”Inte i närheten av Besara”

Under onsdagen tar Graham Potter ut sin trupp till VM-playoffet mot Ukraina.

Många vill se Nahir Besara bli uttagen, inte minst Louay Chanko.

– Tekniken, bolltryggheten… de andra centrala mittfältarna i Sverige är inte i närheten av Besara där, säger den förre SM-guldvinnaren till FotbollDirekt.

Själv var han en finlirare och maskin i ett.

Louay Chanko var ytteranfallaren i Djurgården som sedermera blev en tvåvägsspelande central fältare i Hammarby.

Däremellan vann han SM-guld med Malmö FF – något han även lyckades med i Djurgården där han efter dubbeln med Dif 2002 (avgjorde cupfinalen i Golden goal mot AIK på Råsunda) lämnade för just MFF.

Louay Chanko under sin tid i Hammarby. Foto: Bildbyrån

Chanko har svårt att välja vilken av de tre svenska bjässarna som är ”hans” klubb, men när det kommer till dagens spelare finns det en som sticker ut.