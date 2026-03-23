Chiesa lämnar återbud till landslaget

Efter två år utanför det italienska landslaget blev Federico Chiesa uttagen igen.

Nu tvingas yttern lämna truppen på grund av en skada.

Det bekräftar det italienska förbundet.

Foto: Bildbyrån

Federico Chiesa har dragits med skador under stora delar av sin tid i Liverpool. Den här säsongen har italienaren endast startat en match i Premier League.

Det har dock varit bra nog för Italiens förbundskapten Gennaro Gattuso, som tog ut yttern i truppen som ska möte Nordirland i VM-play off på torsdag.

Men något spel i den blåa tröjan blir det inte för Chiesa den här gången. 28-åringen har tvingats lämna återbud till följd av ”fysiska problem”, enligt det italienska förbundet. Som ersättare har Gattuso valt att kalla in Nicolò Cambiaghi från Bologna.

Federico Chiesa spelade sin senaste landskamp 2024. Han har totalt medverkat i 51 matcher för Italien.