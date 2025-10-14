GÖTEBORG. Daniel Svensson, 23, gick in från start mot Kosovo.

Då fick ytterbacken reda på att han skulle spelas i en ny-gammal position bara timmar innan matchstart.

– Förvånad… jag vet att jag kan spela där men det var inte så att jag förväntade mig det, säger han.

Foto: Bildbyrån

Sveriges drömmar om VM 2026 ser ut att kunna krossas. Efter gårdagens kvalförlust hemma mot Kosovo står ”Blågult” på en poäng på fyra matcher, tre raka förluster och en sistaplats i gruppen.

Efter det nya fiaskot under måndagskvällen var spelartruppen besviken. En av dem som mötte den samlade pressen under natten till tisdag var Daniel Svensson.

– Det är väl inte så mycket mer att säga. Det är bara att be om ursäkt och vi får göra vårt bästa för att jobba oss in i det här och prestera bättre, säger han.

Landslaget möttes åter igen av kraftiga burop från hemmasupportrarna när slutsignalen ljöd under måndagskvällen.

– Det är tråkigt så klart, men samtidigt förstår man frustrationen. Vi har inte gjort det tillräckligt bra. Det är vad det är, säger Svensson och slår fast att förlusten är en av de tyngre han har upplevt i karriären.

– Det är en av de tyngre kvällarna, absolut.

Nya positionen

Daniel Svensson, som till vardags spelar som ytterback, eller wingback, i tyska Borussia Dortmund, gick aningen oväntat in från start på förbundskapten Jon Dahl Tomassons centrala mittfält mot Kosovo. Efter matchen berättar 23-åringen att han fick beskedet om positionsbytet bara strax innan matchen.

– Nu i dag (läs i går, reds. anm.), några timmar innan matchen, säger han och fortsätter:

– Jag vet att Jon tycker att jag kan spela på flera positioner. Wingback är min förstaposition som jag spelar i klubben också. Förvånad… Jag vet att jag kan spela där men det var inte så att jag förväntade mig det.

Foto: Bildbyrån

Ytterspringaren, som spelade en del som central mittfältare i danska Nordsjälland för några år sedan, berättar också att han inte hade något längre prat med den danske förbundskaptenen om vad som förväntades av honom i den nya positionen.

– Nej, inte direkt.

– Jag har ju koll på hur mittfältarna ska spela och vilken roll jag skulle ha. Lite instruktioner fick jag så klart, men jag har väl koll på hur han vill att mittfältarna ska spela.

Sverige förlorade matchen mot Kosovo med 1–0. ”Blågult” spelar mot Schweiz på bortaplan, den 15 november, och Slovenien hemma, den 18 november, i nästa samling.