Christiansens mothugg efter sparkandet av Tomasson

Jon Dahl Tomasson sparkades som svensk förbundskapten i oktober.

Nu kritiserar Malmö FF:s lagkapten Anders Christiansen trycket från svensk media mot dansken som han menar var överdriven.

– Jag ska inte säga att det till 100 procent var medierna som fick honom sparkad men jag tror att det var en extremt stor faktor, säger Christiansen till Sportbladet.

Anders Christiansen hade Jon Dahl Tomasson som assisterande förbundskapten i danska landslaget och som huvudtränare i Malmö FF – där Tomasson också gjorde ”AC” till ny lagkapten efter Markus Rosenberg.

I oktober fick Tomasson sparken som svensk förbundskapten och för Sportbladet öppnar nu Christiansen upp sig kring vad han tycker om det mediala trycket som var på sin landsman.

– Ni har väl samma talesätt i Sverige som vi har i Danmark, att media är ”den tredje statsmakten”? Det här var väl det bästa beviset på hur stor makt media har. Även om han hade varit kvar och man hade vunnit de två matcherna i november hade negativiteten funnits kvar. Det var bara en fråga tidsfråga innan det skulle bli officiellt. Sedan blev det enklare (att sparka honom) när man inte kunde vinna mot Kosovo på hemmaplan.

När Sportbladet frågar Christiansen om det var medias fel att Tomasson tvingades bort ler dansken enligt tidningen.

– Nu ska jag akta mig lite vad jag svarar, men den externa press som var på honom i tv-studiorna, i medierna, i samtalen… man försökte hela tiden hitta den negativa vinkeln och frågade spelarna vad de tyckte om allt möjligt. Hade han vunnit matcherna hade han ju inte fått sparken men media hjälpte till att få det svenska folket emot honom, som vi såg efter Kosovo. Jag ska inte säga att det till 100 procent var medierna som fick honom sparkad men jag tror att det var en extremt stor faktor.