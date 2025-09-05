Danmark tappade poäng i VM-kvalet

Danmark ställdes mot Skottland i VM-kvalet.

Matchen slutade 0–0.

Danmark inledde resan mot VM i kvalmatchen mot Skottland hemma på Parken.

Då lyckades danskarna inte ta en seger efter att matchen förblivit mållös.

”En poäng är ingen katastrof, men definitivt inte tillfredsställande för den danske landslagstränaren. Matcherna i Parken måste vinnas”, skriver Tipsbladet efter matchen.

Danmark ställs mot Grekland i nästa kvalmatch på måndag.

Startelvor:

Danmark: Schmeichel – Kristensen. Andersen, Christensen, Mæhle – Dreyer, Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard – Dolberg – Biereth.

Skottland: Gunn – Hickey, Souttar, Hanley, Robertson – Ferguson, McTominay – Christie, Adams, McGinn – Dykes.