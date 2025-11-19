Danska domen: Vill inte lottas mot Sverige

Danmark kan lottas mot Sverige i VM-playoff.

Det vill inte den danske TV-experten Mads Junker.

– Jag vill definitivt inte lottas mot Sverige, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Alamy

Damark tappade i sista stund gruppsegern i kvalet till VM 2026. Nu väntar playoff i vår, och då kan danskarna ställas mot Sverige.

Efter förlusten mot Skottland i sista matchen blev Danmark ett av fyra lag i lottningspott 1 och därmed ett potentiellt playoff-motstånd för ”Blågult”. Sverige, som slutade sist i VM-kvalgruppen, tog sig till playoff tack vara segern i Nations League-gruppen tidigare i år.

✔️ Läs också: Här är länderna Sverige kan ställas mot i playoff!

En som inte hoppas att det blir ett skandinaviskt derby är den danska TV-experten och tidigare anfallaren Mads Junker.

– Vi är favoriter mot alla, men jag vill definitivt inte lottas motSverige. De är helt klart bäst av de fyra lagen. De matchar Danmark perfekt vad gäller spelarmaterial och kommer att vara väldigt hungriga på att få en extra livlina, säger Junker enligt Tipsbladet.

Lottningen till VM-playoff görs i morgon, torsdag.

