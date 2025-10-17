De ser Sverige ut att ställas mot i playoff till VM
Sverige kommer högst troligt att nå play off till VM via sin seger i Nations Leagues C-division.
Nu har Football Meets Data tagit fram statistik på vilka blågult ser ut att ställas mot där.
Italien, Turkiet eller Ukraina.
En poäng på fyra VM-kvalmatcher innebär med största sannolikhet att Sverige inte kommer att sluta på en andraplats i sin VM-kvalgrupp.
Således ser man ut att, som sista utväg, få förlita sig på ett play off-spel i mars – via sin seger i Nations Leagues C-division. Dit ser man ut att ta sig genom att bli en av de fyra bästa gruppsegrarna som inte har slutat först eller tvåa i sin kvalgrupp.
Väl där kommer herrlandslaget att hamna i pott fyra, där de nationer som har tagit sig till play off via Nations League hör till. Det är den sämsta seednings-potten av fyra och Sverige kommer att lottas mot ett lag från den första potten i semifinal. I pott ett till tre finns de nationer som har slutat tvåa i sin VM-kvalgrupp, rangordnat efter Fifas världsranking.
Landslagen Sverige kan ställas mot i play off
Enligt Football Meets Data, som har simulerat fram de mest troliga utfallen i play off-lottningen, ser Sverige ut att ställas mot följande nationer:
Italien-Sverige: 24 procent
Turkiet-Sverige: 24 procent
Ukraina-Sverige: 20 procent
Således är Turkiet eller Italien den motståndare som Sverige ser ut att ställas mot.
