De ser Sverige ut att ställas mot i playoff till VM

Sverige kommer högst troligt att nå play off till VM via sin seger i Nations Leagues C-division.

Nu har Football Meets Data tagit fram statistik på vilka blågult ser ut att ställas mot där.

Italien, Turkiet eller Ukraina.

Foto: Bildbyrån

En poäng på fyra VM-kvalmatcher innebär med största sannolikhet att Sverige inte kommer att sluta på en andraplats i sin VM-kvalgrupp.

Således ser man ut att, som sista utväg, få förlita sig på ett play off-spel i mars – via sin seger i Nations Leagues C-division. Dit ser man ut att ta sig genom att bli en av de fyra bästa gruppsegrarna som inte har slutat först eller tvåa i sin kvalgrupp.

Väl där kommer herrlandslaget att hamna i pott fyra, där de nationer som har tagit sig till play off via Nations League hör till. Det är den sämsta seednings-potten av fyra och Sverige kommer att lottas mot ett lag från den första potten i semifinal. I pott ett till tre finns de nationer som har slutat tvåa i sin VM-kvalgrupp, rangordnat efter Fifas världsranking.

Landslagen Sverige kan ställas mot i play off

Enligt Football Meets Data, som har simulerat fram de mest troliga utfallen i play off-lottningen, ser Sverige ut att ställas mot följande nationer:

Italien-Sverige: 24 procent

Turkiet-Sverige: 24 procent

Ukraina-Sverige: 20 procent

Således är Turkiet eller Italien den motståndare som Sverige ser ut att ställas mot.