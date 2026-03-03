Debutantens glädje: ”Tårögd när jag kollar på Smilla”

Bella Andersson debuterade för Sverige.

Detta bredvid barndomsvännen Smilla Holmberg.

– Hon betyder allt för mig, säger Andersson i SVT:s sändning.



Foto: Bildbyrån

När startelvorna inför Sveriges VM-kvalmatch mot Italien presenterades stod det klart att Bella Andersson fick göra debut. Det blev en drömstart för både Andersson och Blågult när de vann med 1–0.

För Anderssons del var debuten dessutom speciell på ett annat sätt. 19-åringen fick dela den med barndomsvännen Smilla Holmberg. Duon spelade tillsammans i Hammarby IF innan de flyttade ut i Europa. Andersson till Real Madrid och Holmberg till Arsenal.

”Tårögd”

Efter matchen var debutanten känslofylld.

– Det är en sådan lättnad. Jag blir så tårögd när jag kollar på Smilla (Holmberg), säger hon i SVT:s sändning och fortsätter:

– Det är så sjukt att vi har gjort det här. Att vi har spelat med varandra så länge och känt varandra så länge. Jag hade inte varit där jag är idag utan henne. Hon betyder allt för mig.

Förutom Holmberg spelade Andersson jämte Elma Junttila Nelhage i mittlåset.

– Det är så bra det är så tydligt hela tiden. Vi snackar med varandra hela, hela tiden. Det är aldrig tyst. Jag älskar att spela med henne.

Sverige ställs mot Serbien i nästa gruppspelsmatch den 7 mars.