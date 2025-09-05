I kväll är det dags. Sverige gästar Slovenien i premiären av VM-kvalet.

Då ser Sebastian Nanasi och Daniel Svensson fram mot uppgiften.

– Det är sånt här man har sett fram emot när man var liten. Det är en sjuk stolthet över att få vara här, säger Nanasi till FotbollDirekt.

– Det är jätteviktigt för oss, säger Svensson.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen går Sverige in i kvalet till VM i USA, Mexiko och Kanada nästa år. Detta då man gästar Slovenien i premiären.

Under onsdagen gjorde det svenska landslaget sitt sista mediaframträdande på svensk mark inför resan till Ljubljana. Då menar Daniel Svensson att man har gjort sitt förarbete.

– Vi har kikat en del på dem, vet vad de är bra på och vad vi ska utnyttja. Vi har sett lite grann, säger han.

De har en anfallare i United vid namn Benjamin Sesko, hur stoppar man honom?

– Det är en bra spelare, en världklasspelare. Vi får bara ligga tätt på honom och inte ge honom så mycket tid. Sedan är det ett helt lag vi ska hålla koll på, de har ju fler bra spelare och inte bara han.

Har ni identifierat några andra hot i Slovenien?

– Ja, de har några andra bra spelare och några mönster som de är bra på, så vi får ha koll på det.

En av de viktigaste matcherna på länge för Sverige som har missat två raka mästerskap. Det är dock ingenting spelarna i landslaget pratar särskilt mycket om.

– Jag tror att alla vet hur viktigt det är och som du säger var det ett tag sedan vi spelade VM. Det är jätteviktigt för oss men det är inget speciellt vi pratar om sådär, att det är någonting extra. Jag tror att alla känner att vi vill och ska till VM.

Sebastian Nanasi är markbart nöjd över att vara på plats och att snart få dra igång kvalspelet till VM.

– Det är riktigt härligt att vara på plats. Det är sånt här man har sett fram emot när man var liten. Det är en sjuk stolthet över att få vara här, det känns riktigt roligt, säger Sebastian Nanasi.

Ser man till hans personliga förväntningar är målbilden tydlig, att hjälpa till så gott han kan.

– Förväntningar har jag väl inga på det sättet, utan jag hoppas såklart att jag får spela så mycket som möjligt. Oavsett hur det blir kommer jag att vara redo, och göra det bästa utifrån situationen för att hjälpa laget till varje pris.

Hur stort är det att få representera Sverige i ett VM-kval?

– Det är väl hur stort som helst egentligen. Det är en sjuk stolthet man känner över att få vara här, sedan är det klart att man vill hjälpa till också.

Om Slovenien som motståndare säger Strasbourgspelaren:

– De har sina offensiva omställningar som är bra och det behöver vi ha koll på. Samtidigt vegt vi att vi är väldigt bra i våra omställningar åt båda håll. Vi behöver ha fokus på att vara oss själva, göra det vi är bra på, skapa många chanser och förhoppningsvis göra många mål. Då kommer det att gå bra, avslutar Nanasi.