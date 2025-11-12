Dif-stjärnan lämnar återbud till landslaget

Mikael Anderson missade Djurgårdens avslutande match i allsvenskan mot Öster.

Nu står det klart att han även missar Islands kommande VM-kvalmatcher.

– Tyvärr har vi nu fått beskedet att han inte är i ett läge som gör att han kan ansluta, säger Arnar Gunnlaugsson enligt Visir.

Foto: Bildbyrån

När den allsvenska säsongen avslutades förra helgen fanns Mikael Anderson inte med för Djurgården mot Östers IF.

Nu står det klart att islänningen även missar landskamper.

– Vi bestämde oss för att han skulle vara kvar i Sverige så att han kunde genomgå en undersökning. Vi ville ge honom alla möjliga chanser för att kunna spela de här viktiga matcherna. Men tyvärr har vi nu fått beskedet att han inte är i ett läge som gör att han kan ansluta, säger förbundskapten Arnar Gunnlaugsson enligt Visir.

Skadan verkar dock inte vara allt för allvarlig. Djurgårdens sportchef beskriver Andersons frånvaro som ”kortvarig” i ett sms till Fotbollskanalen.