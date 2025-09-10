Djed Spence historisk: ”Allt tack vare Gud”

Tottenham-spelaren Djed Spence byttes in för England.

Då blev han den första muslimen att representera ”The Three Lions”.

– Det är en välsignelse, sa han efter matchen.

Foto: Alamy

Det var efter knappt 70 spelade minuter av VM-kvalmatchen mellan England och Serbien under tisdagskvällen som historia skrevs för det engelska landslaget. Ytterbacken Djed Spence, som till vardags spelar i Premier League-klubben Tottenham Hotspur, byttes in av förbundskapten Thomas Tuchel – och därmed blev debutanten den första muslimska spelaren någonsin att representera ”The Three Lions”.

Efter Englands 5–0-seger i VM-kvalet var det en känslosam Spence som mötte den samlade pressen.

– Det är en välsignelse. Det känns bra att göra historia och förhoppningsvis inspirerar det unga barn runt om i världen så att de kan lyckas och göra vad jag gör, sa han enligt BBC och fortsatte:

– Jag blev förvånad – jag visste inte att jag var den första. Jag hoppas att det banar väg för många fler. Vilken religion du än tror på, tro bara på Gud. Gud är den största. Han sviker dig aldrig. Du ser dagar som idag – det är allt tack vare Gud.

Foto: Alamy

”Den stoltaste dagen i mitt liv”

Den 25-åriga debutanten tog även till sina sociala medier efter matchen.

”Idag är utan tvekan den största och stoltaste dagen i mitt liv. Ärad att göra min debut för England. En dag jag har drömt om hela mitt liv och som nu har blivit verklighet. Gud är den största!”, skrev han.

England leder sin VM-kvalgrupp med 15 av 15 poäng, sju poäng före tvåan Albanien.