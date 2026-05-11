Dömmer ut Kulusevskis VM-chanser: ”Svårt att se”

Dejan Kulusevski lever på hoppet när det kommer till spel i VM

Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll sedan den 11 maj 2025, det vill säga för exakt ett år sedan.

För svenskens del har mycket handlat om huruvida han kommer vara frisk nog för VM-truppen. Själv har han sätt väldigt positivt på sina chanser att få spela mästerskapet i Nordamerika.

Hans tränare i Tottenham Roberto De Zerbi är desto mer tveksam.

– Det är svårt att se hur han kan spela i VM om han inte har spelat några matcher den här säsongen, säger italienaren till The Guardian.

De Zerbi passat samtidigt på att hylla svensken.

– Jag sms:ade honom efter Villa-matchen. Han sa att han kommer tillbaka [till England] nästa vecka. Jag hoppas att han kan vara tillgänglig och stanna hos oss inför den sista matchen, eftersom han är en fantastisk spelare, menar De Zerbi.

Imorgon tisdag tar Graham Potter ut sin VM-trupp.