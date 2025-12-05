Prenumerera

Foto: Alamy

Donald Trump får fredspris av Fifa

Fredrik de Ron
USA:s president Donald Trump väntas få pris av Fifa.
Det rör sig om det internationella fotbollförbundets nyinstiftade fredspris.
Enligt flera medier står det klart att Trump får priset.

President Donald J. Trump med FIFA:s ordförande Gianni Infantino i Ovala rummet där de tillkännager lottningen för FIFA World Cup 2026. Washington, D.C., augusti 2025.
Foto: Alamy

Det internationella fotbollförbundet Fifa meddelade nyligen att man inför ett fredspris, som delas ut i samband med fredagskvällens lottning av grupperna i VM 2026. Priset syftar till att ”belöna individer som har tagit exceptionella och extraordinära åtgärder för fred och genom detta förenat människor över hela världen”, enligt Fifa.

Enligt flera internationella medier väntas USA:s president Donald Trump tilldelas priset. Det är sedan innan känt att Trump kommer att vara på plats på lottningen under fredagskvällen.

79-åringen var aktuell för att vinna ”det riktiga” fredspriset tidigare i år, men nobbades.

