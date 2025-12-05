Donald Trump får fredspris av Fifa

USA:s president Donald Trump väntas få pris av Fifa.

Det rör sig om det internationella fotbollförbundets nyinstiftade fredspris.

Enligt flera medier står det klart att Trump får priset.

Foto: Alamy

Det internationella fotbollförbundet Fifa meddelade nyligen att man inför ett fredspris, som delas ut i samband med fredagskvällens lottning av grupperna i VM 2026. Priset syftar till att ”belöna individer som har tagit exceptionella och extraordinära åtgärder för fred och genom detta förenat människor över hela världen”, enligt Fifa.

Enligt flera internationella medier väntas USA:s president Donald Trump tilldelas priset. Det är sedan innan känt att Trump kommer att vara på plats på lottningen under fredagskvällen.

79-åringen var aktuell för att vinna ”det riktiga” fredspriset tidigare i år, men nobbades.