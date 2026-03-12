Donald Trump: ”Inte lämpligt att Iran är med i fotbolls-VM”

USA:s president Donald Trump anser inte att det är lämpligt att Iran deltar i sommarens fotbolls-VM i sommar.

Detta trots att laget i grunden är välkommet.

Det skriver han på sin plattform Truth Social.

Foto: Bildbyrån

På sin plattform Truth Social skriver den amerikanska presidenten Donald Trump att det iranska landslaget är välkommet till turneringen, men att säkerhetsläget gör deltagandet problematiskt.



”Det iranska landslaget i fotboll är välkommet till VM, men jag tycker verkligen inte att det är lämpligt att de är där, för deras egna liv och säkerhet”, skriver han.

Uttalandet kommer efter att Irans idrottsminister Ahmad Donyamali nyligen öppnat för att landet kan avstå från mästerskapet på grund av det eskalerande kriget mellan Iran samt USA och Israel.

– Mot bakgrund av de illvilliga handlingar som vidtagits mot Iran, med två krig på åtta eller nio månader och tusentals av våra medborgare dödade, har vi definitivt ingen möjlighet att delta, sa han då.

Iran är redan kvalificerat och skulle enligt spelschemat möta Nya Zealand i premiären den 16 juni i Kalifornien. Om landet väljer att bojkotta mästerskapet kan platsen istället gå till Irak eller Förenade Arabemiraten, enligt BBC.