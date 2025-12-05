Donald Trump tilldelas Fifas fredspris

Under lottningen av VM-grupperna delades Fifas fredspris ut.

Vinnaren blev Donald Trump.

– En av de största ärorna i mitt liv, säger Trump.

Foto: Alamy

Fifa har instiftat et nytt fredspris. Priset syftar till att ”belöna individer som har tagit exceptionella och extraordinära åtgärder för fred och genom detta förenat människor över hela världen”, enligt Fifa.

Sedan tidigare har det enligt flera uppgifter, väntats gå till USA:s president Donald Trump.

Under lottningen av VM-grupperna delades priset ut och då stod det klart att Trump vann priset.

– Ni förtjänar definitivt Fifas första fredspris. Ni kan alltid räkna med mitt stöd för att få världen att blomstra, säger Fifas president Gianni Infantino under lottningen till VM.

– Detta är verkligen en av de största ärorna i mitt liv, svarar Trump.