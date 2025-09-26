Om mindre än ett år anordnas VM i Nordamerika.

Då menar USA:s president, Donald Trump, att det kan bli ändring på de redan förutbestämda spelorterna i hans land.

– Jag hoppas inte det kommer att hända, säger Trump enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2026 spelas VM-slutspelet i fotboll i Kanada, Mexiko och USA.

Spelorterna för nästa års turnering står redan klart sedan i tidigare, och i USA handlar det om städerna: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, Seattle och San Francisco.

Skulle somliga städer anses vara ”för farliga” att vistas i finns det en risk att planerna ändras – enligt USA:s president Donald Trump.

– Alla städer som vi tror kan bara vara det minsta farliga under VM eller OS – framför allt VM eftersom de spelar i så många städer… vi kommer inte att tillåta det. Vi flyttar runt det lite grand. Jag hoppas inte det kommer att hända, säger Trump enligt Fotbollskanalen.

VM-slutspelet nästa år inleds den 11 juni och fortgår till den 19 juli. Finalen kommer att spelas på New York New Jersey Stadium, i USA.







