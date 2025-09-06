Drömdebut för Gattuso: ”Kvaliteten finns där”

Italien pulveriserade Estland med 5–0 i VM-kvalet.

En drömstart för nya förbundskaptenen Rino Gattuso.

– Vi måste tacka killarna, vi spelade en bra match, säger han efter matchen enligt La Gazzetta dello Sport.

Italien gick in i VM-kvalet under fredagen. Då stod Estland för motståndet när Rino Gattuso gjorde sin första tävlingsmatch som ny förbundskapten i Italien.

Det blev minst sagt en drömstart för den förre Milan-spelaren. Efter mål av Moise Kean, Mateo Retegui (2), Giacomo Raspadori och Alessandro Bastoni stod det klart att ”Gli Azzurri” vann med 5–0.

– Vi måste tacka killarna. Vi spelade en bra match, och jag ger dem beröm för deras prestation de senaste dagarna. Kvaliteten finns där, ett starkt lag måste kunna göra saker utan boll, och jag tror att vi såg det idag, säger Gattuso enligt La Gazzetta dello Sport.

Förbundskaptenen hyllar det italienska anfallsparet.

– Jag gillar hur Kean och Retegui samexisterade, men jag gratulerar alla igen. Vi spelade med två anfallare, så vi förväntade oss några kontringar, eftersom vi ville spela på mittfältet.

I näst match ställs Italien mot Israel på måndag den 8 september.