Drömmer om VM – efter landslagsdebuten: ”Hade varit något”

Moutaz Neffati debuterade för Tunisiens A-landslag nyligen.

Nu drömmer IFK Norrköping-backen om VM i USA, Kanada och Mexiko.

– Det hade varit något, säger han till Norrköpings Tidningar.

Foto: Bildbyrån

Under den gångna landslagssamlingen släpptes Moutaz Neffati fram i Tunisiens A-landslag.

IFK Norrköping-försvararen fick hoppa in i VM-kvalmatchen mot Namibia i måndags förra veckan.

– Det var väldigt kul att få representera Tunisien, även att jag fick göra det i en VM-kvalmatch, det gör det ännu större. Jag är bara tacksam över att ha fått chansen, nu är det upp till mig att prestera och leverera, säger han till NT.

Tunisien är redan klara för nästa sommars VM-slutspel i USA, Kanada och Mexiko och Peking-backen drömmer nu om att få mara med i VM-truppen.

– Det hade varit något. Jag tror det kommer komma som en belöning om jag presterar och det kan hända väldigt mycket på ett halvår, säger han till tidningen.

Den här säsongen står 21-åringen noterad för ett mål och fyra assist på 24 matcher i allsvenskan.