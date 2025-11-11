Dubbla avbräck för England – duon ersätter

England har drabbats av dubbla smällar.

Anthony Gordon och Nick Pope har lämnat återbud.

Duon ersätts av Trevoh Chalobah och James Trafford.

Foto: Alamy

Sedan oktobersamlingen är England klart för VM 2026 med två matcher kvar att spela av kvalet. I novembersamlingen ställs ”The Three Lions” mot Serbien och Albanien i de två sista matcherna, men då får England klara sig utan en duo.

Under tisdagen meddelade det engelska förbundet att både Newcastle-spelarna Anthony Gordon och Nick Pope har drabbats av skador och lämnat samlingen. De ersätts av Chelsea-försvararen Trevoh Chalobah och Manchester Uniteds målvakt James Trafford.

”Chelseas Trevoh Chalobah och Manchester Citys James Trafford har lagts till i Englands landslagstrupp. Detta sker efter att Newcastle United-duon Anthony Gordon och Nick Pope tvingats lämna återbud på grund av skada respektive hjärnskakning.”, skriver förbundet i ett uttalande.

Samtidigt finns det frågetecken kring Crystal Palace-försvararen Marc Guéhi som råkade ut för en skada i Conference League-segern mot AZ Alkmaar i förra veckan.

”Crystal Palaces Marc Guéhi har anslutit till landslagssamlingen och kommer att fortsätta utvärderas under de kommande dagarna.”, skriver förbundet.

England ställs mot Serbien hemma den 13 november och Albanien på bortaplan den 16 november.