Dubbla svenskar i playoff-final mot Italien efter rysare

I skuggan av Viktor Gyökeres show mot Ukraina avancerade ytterligare två svenskar till playoff-final.

Benjamin Tahirovic och Armin Gigovic spelade båda torsdagskvällens rysare mot Wales som avgjordes på straffar när Bosnien gick vidare.

Nu väntar Italien på hemmaplan på tisdag.

Förre HIF-spelaren Armin Gigovic efter straffsegern mot Wales. Foto: Bildbyrån

Italien har missat två raka VM-slutspel. Först var det Sverige som slog ut ”Gli Azzurri” i playoffet 2017 och inför Qatar-VM fälldes de av lilla Nordmakedonien.

På tisdag avgörs det huruvida bjässen från Medelhavet tar sig tillbaka till VM eller går bet på nytt.

För efter 2-0 hemma mot Nordirland under torsdagen väntar en helt avgörande playoff-final på tisdag – och det mot Bosnien.

Det stod klart en bit efter Sveriges uppvisning mot Ukraina då bosnierna efter ett straffsparksdrama besegrade Wales.

Stockholmaren Benjamin Tahirovic startade matchen men byttes ut i 63:e minuten vid underläge 0-1.

Väl i förlängningen (Edin Dzeko kvitterade i 87:e minuten) hoppade skåningen Armin Gigovic in med sju minuter kvar.

Han fick dock inte slå någon straff.

Bosnien spelar playoff-finalen mot Italien på hemmaplan.