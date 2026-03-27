Dubbla svenskar i playoff-final mot Italien efter rysare
Följ Fotbolldirekt på
Google news
I skuggan av Viktor Gyökeres show mot Ukraina avancerade ytterligare två svenskar till playoff-final.
Benjamin Tahirovic och Armin Gigovic spelade båda torsdagskvällens rysare mot Wales som avgjordes på straffar när Bosnien gick vidare.
Nu väntar Italien på hemmaplan på tisdag.
Italien har missat två raka VM-slutspel. Först var det Sverige som slog ut ”Gli Azzurri” i playoffet 2017 och inför Qatar-VM fälldes de av lilla Nordmakedonien.
På tisdag avgörs det huruvida bjässen från Medelhavet tar sig tillbaka till VM eller går bet på nytt.
För efter 2-0 hemma mot Nordirland under torsdagen väntar en helt avgörande playoff-final på tisdag – och det mot Bosnien.
Det stod klart en bit efter Sveriges uppvisning mot Ukraina då bosnierna efter ett straffsparksdrama besegrade Wales.
Stockholmaren Benjamin Tahirovic startade matchen men byttes ut i 63:e minuten vid underläge 0-1.
Väl i förlängningen (Edin Dzeko kvitterade i 87:e minuten) hoppade skåningen Armin Gigovic in med sju minuter kvar.
Han fick dock inte slå någon straff.
Bosnien spelar playoff-finalen mot Italien på hemmaplan.
Den här artikeln handlar om: