Efter megaförlusten mot Norge – Cleșcenco avgår

Moldavien reste till Oslo – och förlorade med hela 11-1 mot Norge.

Nu avgår förbundskapten Serghei Cleșcenco.

”Under de här fyra åren tillsammans har vi upplevt många känslor”, skriver Cleșcenco.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen stod Norge för en prakt-överkörning av Moldavien i VM-kvalet – då man vann med hela 11-1.

Idag, torsdag, står det klart att Moldaviens förbundskapten, Serghei Cleșcenco, tackar för sig på posten med omedelbar verkan. Det rapporterar Nyhetsbyrån Moldpres som i sin tur hänvisar till ett uttalande från den förre förbundskaptenen.

”Under de här fyra åren tillsammans har vi upplevt många känslor. Några mindre bra som jag beklagar, men också många fina”, skriver Cleșcenco, enligt VG, i uttalande.

Enligt sajten Transfermarkt hade 53-åringen kontrakt till den 30:e november.