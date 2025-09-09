Norge har tagit fem raka segrar i VM-kvalet och stormar mot slutspelet i Nordamerika.

Den senaste segern tog man under tisdagskvällen.

Då fullständigt pulveriserade man Moldavien med 11-1.

Foto: Bildbyrån

Fyra matcher, fyra segrar och 13 gjorda mål.

Det var Norges facit i VM-kvalet inför kvällens match mot Moldavien – där man skulle dryga ut samtliga kolumner.

Redan i den sjätte minuten tog man ledningen, genom Felix Horn Myhre.

Därefter var det Erling Haaland-show. Fem minuter efter ledningsmålet gjorde han sitt första. Det andra kom med tio minuter kvar att spela och det sista två minuter innan paus. Således hade Manchester City-stjärnan slagit till med ett hattrick – på en halvlek.

På tilläggstid i den första halvleken skulle även Martin Ødegaard få göra ett mål – vilket betydde 5-0 efter de första 45 minuterna.

Det var dock inte slut där. I den andra halvleken skulle Haaland göra två ytterligare mål, vilket innebär att han slutade på fem gjorda mål.

Sedan skulle den inbytte 23-åringen från Rangers, Thelo Aasgaard, stjäla en stor del av rampljuset då han slog till med hela fyra mål.

Således slutade matchen mellan Norge och Rumänien med en gigantisk seger för hemmanationen – med 11-1.