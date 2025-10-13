Efter nya fiaskot: ”Skämmigt, vill be om ursäkt”

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Viktor Johansson har fortsatt fullt förtroende för Jon Dahl Tomasson trots tre raka förluster i VM-kvalet.

Det säger han efter 0-1 i baken hemma mot Kosovo.

Men målvakten gör heller ingen hemlighet i hur stor besvikelsen är.

– Det är skämmigt, först och främst vill jag be om ursäkt till svenska folket, säger Johansson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Tredje raka torsken i VM-kvalet är ett faktum, detta efter 0-1 hemma mot Kosovo – rankade 91:a i världen.

Sverige är därmed jumbo i gruppen bestående av Schweiz, Slovenien och Kosovo där såväl förstaplatsen som andraplatsen är borträknad.

– Det känns supertufft, jag är sjukt besviken. Det är väldigt tufft, säger Viktor Johansson till FotbollDirekt och fortsätter:

– Först och främst vill jag be om ursäkt till svenska folket. Vi uppskattar allt stöd som vi kan få, det betyder mycket. Det är tråkigt att vi inte kan ge mer.

Sverige drog fulla hus mot både Schweiz och Kosovo och Johansson gör ingen hemlighet i att det här sportsligt var två rejäla missräkningar inför storpubliken som buade ut laget såväl i fredags som i kväll.

– Hade jag varit i publiken hade jag också buat, jag hade velat se laget vinna. Det är skämmigt, säger Johansson självkritiskt.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson var redan hårt ansatt efter Schweiz – och frågan är om dansken nu överlever till nästa samling som ansvarig för det svenska laget. Viktor Johansson sviker inte sin förbundskapten.

– Mitt förtroende för honom är hundra procent, han är vår tränare och ledare. Jag går in i kaklet för honom.