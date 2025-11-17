Efter Parrotts succé – Dublins flygplats ”byter namn”

Troy Parrott har uppnått ikonstatus i Irland.

Detta efter att han svarat för ett hattrick som tog landet till VM-playoff.

Nu hyllas anfallaren av Dublin Airport.

Foto: Alamy/Skärmdump X

Under söndagen ställdes Ungern mot Irland i en match där vinnaren säkrade en plats i play off-spelet till VM 2026.

Då skulle det bli dramatiskt.

Med ställningen 2-2 på tavlan var matchen inne på tilläggstid när Troy Parrott – som redan svarat för Irlands två första mål, höll sig framme och styrde in segermålet.

Det säkrade i sin tur en plats i det kommande play off-spelet och skänkte glädje till en hel nation. För detta hyllas den 23-årige anfallaren, av Dublins flygplats.

Kort efter slutsignalen i Budapest basunerade Dublin Airport ut en bild på sitt officiella konto på plattformen X, tillsammans med texten:

”Feck it. Doing it”

På bilden, som är AI-genererad, stod det inte längre Dublin Airport – utan Troy Parrott International Airport. Tillsammans med detta valde även flygplatsen att byta sitt namn på X-kontot.

Namnbytet är, som många förstår, inte på riktigt utan får anses vara en hyllning till AZ Alkmaar-spelaren.