Här är de 34 nationerna som är klara för VM

34 nationer har säkrat sin plats.

14 länder kommer att göra dem sällskap.

Här är alla länder som är klart för VM just nu.

Foto: Alamy

Efter måndagskvällens avslutande omgång i hälften av de europeiska VM-kvalgrupperna har ytterligare två länder säkrat sin biljett till VM i USA, Mexiko och Kanada nästa år. Detta i form av Tyskland och Nederländerna.

Således har sju av tolv europeiska nationer knipit en direktplats till mästerskapet nästa sommar. Över hela världen är 34 länder redo för slutspel.

Europa:

England, Frankrike, Kroatien, Portugal, Norge, Tyskland och Nederländerna.

Afrika:

Egypten, Senegal, Sydafrika, Marocko, Algeriet, Elfenbenskusten, Tunisien, Ghana och Kap Verde.

Asien:

Iran, Sydkorea, Japan, Australien, Qatar, Saudiarabien, Jordanien och Uzbekistan.

Sydamerika:

Argentina, Brasilien, Colombia, Uruguay, Paraguay och Ecuador.

Nord- och Centralamerika:

USA, Mexiko och Kanada.

Oceanien:

Nya Zeeland.











