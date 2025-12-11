Efter succén – Solbakken förlänger med Norge

Ståle Solbakken har lett Norge till sitt första mästerskap sedan år 2000.

För detta belönas förbundskaptenen med ett nytt kontrakt.

Det är skrivet fram till augusti 2028, med klausulen att Norge tar sig till nästa EM.

Foto: Bildbyrån

Med åtta raka segrar i VM-kvalet krossade Norge motståndet i sin grupp och slutade före Italien.

Det innebär att det svenska grannlandet kvalificerade sig för VM 2026 – vilket blir nationens första mästerskap sedan år 2000.

Förbundskaptenen för denna succéupplaga av Norge heter Ståle Solbakken vars kontrakt löpte ut i juni 2026. Nu står det klart att han blir kvar fram till 2028 – i det fall att Norge kvalificerar sig till EM det året.

– Vi är mycket glada att Ståle Solbakken har förlängt sitt kontrakt med oss. Han är Norges bästa förbundskapten. Genom de år där resultaten inte alltid gått som vi hoppats har han visat ett oöverträffat gott och konsekvent ledarskap. Han har en nära och förtroendefull relation med spelarna och stödapparaten, och han besitter ett exceptionellt fotbollssinne, säger ordförande Lise Klaveness i ett uttalande.

”Vi har något stort att se fram emot”

Ståle Solbakken själv:

– Det är nog vi som grupp som gör att jag vill fortsätta. Vi kommer bra överens, tränare, spelare och stödapparat. Vi har något stort att se fram emot, men jag tror att det finns ännu mer att komma, att vi kan gå ännu längre och bli ett bättre lag. Jag är också influerad av att jag har känt mig starkt önskad, säger han och fortsätter:

– Vi står bara inför stora utmaningar. Vi ska spela VM, vi ska spela mot de bästa i Nations League, och vi ska spela i EM-kvalet. Så det finns bara intressanta uppgifter.

Ståle Solbakken har bossat över det norska landslaget sedan år 2020. Av de 52 matcher nationen har spelat sedan Solbakken tog över har de vunnit 31 matcher, spelat lika i tio och förlorat elva matcher.





